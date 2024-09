CFPA CASARGO. ACCORDO REGIONE-COMUNE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Data pubblicazione 16 Settembre 2024

CASARGO – Schema di Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Comune di Casargo per l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria del complesso immobiliare regionale sede del Centro di Formazione Professionale Alberghiero di Casargo.

Con questo provvedimento, la Giunta regionale ha stanziato un importo complessivo di 147mila euro (122mila euro per l’anno 2024 e 25mila per l’anno 2025) per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria, necessari a garantire lo stato di conservazione, l’efficienza degli impianti tecnologici, l’agibilità e la sicurezza del complesso immobiliare. La necessità degli interventi straordinari è stata evidenziata dall’Agenzia Provinciale per Attività Formative (A.P.A.F.) di Casargo per garantire la totale sicurezza degli utenti della struttura e l’efficienza degli impianti tecnologici.

Rendere efficiente, sicuro e sostenibile il patrimonio regionale è uno degli obiettivi strategici di Regione Lombardia e l’impegno è diretto a migliorare le strutture dei centri di formazione professionale attraverso azioni di riqualificazione. “Con l’approvazione di tale Accordo – commenta il sottosegretario alla presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza ringraziando l’assessore Simona Tironi – continueremo a gestire in modo sempre più efficiente la sicurezza di questo importante Centro di Formazione Alberghiero, un’eccellenza e un vero e proprio punto di riferimento nel sistema formativo alberghiero, non solo a livello regionale ma anche nazionale”.