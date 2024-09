Data pubblicazione 20 Settembre 2024

Quattro asinelli in libertà. Chi li ha persi? Quattro asino tre adulti e uno di taglia ridotta stanno cercando erba fresca in quel di Roncaiolo, quartiere alto di Ballabio. Decisi si sono indirizzati in un prato falciato recentemente e pacificamente pascolano senza un guardiano e senza limiti. Una scena da pittori macchiaioli di puro spirito agreste.