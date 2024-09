BALLABIO. PER IL SECONDO GIRO DELLO SCUOLABUS SI ATTIVA LA PROTEZIONE CIVILE

Data pubblicazione 21 Settembre 2024

BALLABIO – Da lunedì 23 settembre prenderà avvio un secondo giro dello scuolabus per i bambini della Scuola Primaria “Fantasia” di Ballabio. Dopo la chiusura delle iscrizioni infatti sono state diverse le richieste di poter aderire al servizio di trasporto che, al termine delle lezioni, conduce i bambini direttamente verso le rispettive abitazioni. Tuttavia la realizzazione di tale servizio comportava la necessità di sorvegliare i ragazzi durante l’attesa del secondo turno dello scuolabus guidato dal dipendente comunale Giovanni Rapanà.

“Non potendo tale servizio di sorveglianza essere effettuato da personale scolastico – dichiara l’assessore all’Istruzione Pinuccia Lombardini – avevamo recuperato dei preventivi da parte di cooperative specializzate il cui costo si aggirava attorno ai 4.400 euro: una spesa non indifferente per un comune come il nostro. Sono proprio contenta che si sia riusciti, grazie alla Protezione Civile, a trovare una soluzione alternativa andando incontro a tutte le famiglie che ne avevano fatto richiesta”.

> CONTINUA A LEGGERE su BALLABIONEWS