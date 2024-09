ALLE 18:30 LECCO-ARZIGNANO, BALDINI: “LA GARA PIÙ IMPORTANTE FINO A OGGI”

Data pubblicazione 25 Settembre 2024

LECCO – Oggi, mercoledì 25 settembre alle 18:30, impegno casalingo contro l’Arzignano Valchiampo per la squadra allenata da Francesco Baldini. 9 i punti in classifica per i blucelesti, 4 quelli dell’Arzignano che viene dalla sua prima vittoria stagionale.

“Ovvio che loro hanno bisogno di punti, ma io considero questa la gara più importante finora – dice Baldini in conferenza stampa alla vigilia del match – Loro hanno una mentalità che mi piace. Fanno dell’umiltà la loro forza, ma noi dobbiamo dare continuità alla nostra stagione contro una squadra che viene dalla sua prima vittoria stagionale. Dobbiamo stare concentrati e approcciare la partita nella maniera giusta perché sarebbe un peccato fare dei passi indietro proprio ora. Vogliamo fare passi avanti sotto il punto di vista del gioco, della mentalità, dell’attenzione. L’esempio è Frigerio che gioca con la spalla lussata e ci fa vincere la gara con la Triestina. Sono segnali importanti, dobbiamo mantenere questo atteggiamento”.

E a proposito della partita con la Triestina, è una gara che è costata dispendio di energie e soprattutto infortuni. “Sì, decisamente sì – dice Baldini – Abbiamo perso per un lungo periodo Marrone, dobbiamo rinunciare a Di Gesù. Dobbiamo fare la conta oggi su quelli che oggi possono essere recuperabili come Lepore o Beghetto. Vediamo se riesco a recuperare qualcuno. Se non dovessi riuscirci, abbiamo i nostri ‘ragazzotti terribili’ pronti. In questo momento abbiamo bisogno di tutti quelli a disposizione”.

“Dore per esempio è un ragazzo che viene dalla Serie D. Gli ho dimostrato stima fin dall’inizio – spiega il tecnico -. Un ragazzo che ho a disposizione, fermo restando che se non recupero Frigerio mi restano Ceola, che è un classe 2006, e Gunduz che posso adattare centrocampista. Vediamo nella rifinitura di oggi. Di sicuro non avremo Di Gesù per una botta al polpaccio. La prima gara è sempre facile, il difficile è sempre riconfermarsi. È quello che dirò per esempio a Kritta. Con i ragazzi bisogna aver un tatto particolare, capire quando è un momento ‘on’ e quando farli rifiatare un attimo. Ho anche Stanga che può giocare sia terzino sia centrale”.

L’Arzignano ha la peggior difesa del campionato con 11 reti subite. “Nelle ultime due partite ha giocato con la difesa a cinque – precisa Baldini – Si vede che stanno lavorando, che l’allenatore comincia a incidere. Io però sono concentrato sulla nostra squadra per cercare di mettere in campo una formazione competitiva con gente che sta bene. Giocare con il VAR o giocare senza VAR sono due sport diversi. Nelle palle inattive incontri squadre che marcano a uomo. Noi sui corner marchiamo a zona, l’Arzignano invece in area fa la lotta libera. Noi abbiam preso un calcio di rigore su una palla rimbalzata in area, su fallo di confusione. Sicuramente dobbiamo avere lo stesso metro di giudizio se no diventa complicato”.

