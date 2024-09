Data pubblicazione 30 Settembre 2024

GRIGNA MERIDIONALE – Recuperati cinque escursionisti bloccati ieri sera in Grignetta sulla Segantini. L’allertamento per i tecnici del Soccorso alpino, Stazione di Lecco della XIX Delegazione Lariana, è arrivato in serata. Impegnati sei soccorritori del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, tra cui un tecnico di elisoccorso.

Le operazioni sono risultate molto complesse a causa delle difficili condizioni meteorologiche.