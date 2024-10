CALCIO, COPPA LOMBARDIA: MANDELLO RIMONTA COL DILUVIO, CORTENOVA KO

Data pubblicazione 10 Ottobre 2024

CORTENOVA – Continua la maledizione in Coppa Lombardia per il Cortenova, che nel quarto turno subisce nel finale la rimonta del Mandello.

Partita fortemente condizionata dalla pioggia incessante, con mister Tantardini che schiera una formazione inedita, utile per avere spunti extra in vista delle gare di campionato. Il Mandello inizia in modo più ordinato ma a sbloccare la sfida sono i valsassinesi: punizione dal limite di Tarcisio Fazzini respinta del portiere e autogol di un difensore ospite nel disperato tentativo di anticipare Gerosa. La reazione del Mandello c’è e si basa sui calcio da fermo. L’1-1 arriva con Rodolatti che anticipa tutti di testa su corner.

Nella ripresa è ancora il Mandello ad essere più determinato, ma il classe 2007 Nicoló Tagliaferri dal dischetto fa 2-1 dopo un presunto fallo di mano in area di rigore. Al 76’, con il Cortenova in controllo, ecco la svolta: Sergio Fazzini viene espulso per proteste e forcing lariano è premiato prima con il 2-2 di Locatelli di testa al 85’, poi con il 3-2 al 93’ con la sfortunata deviazione di Tenderini nella propria porta dopo una bella parata di Codega.

“Tutto sommato una discreta partita, giocata sotto una pioggia incessante per 90 minuti e con l’esordio dal primo minuto di Gerosa, Nicoló Tagliaferri e Lorenzo Gianola” commenta l’allenatore gialloblu, già concentrato sulla trasferta di domenica in casa del Montevecchia.

RedSport