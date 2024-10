Data pubblicazione 25 Ottobre 2024

BARZIO – Domani, 26 ottobre 2024, la cabinovia Barzio-Piani di Bobbio sarà chiusa. L’ultimo giorno della stagione estiva 2024 sarà domenica 27 ottobre, con apertura cabinovia 08:30-12.15 e 13:30-17.00. L’impianto di risalita resterà quindi fermo per il mese di novembre in attesa della stagione invernale che, condizioni meteo permettendo, potrebbe inaugurarsi come da tradizione già dal primo weekend di dicembre.