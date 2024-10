Data pubblicazione 28 Ottobre 2024

PERLEDO – In un’epoca in cui la tutela dell’ambiente e l’attivismo ecologico sono più cruciali che mai, il Club degli Esploratori di New York (bandiera di esplorazione #226) e il Circolo Legambiente Lario Sponda Orientale hanno stretto una nuova alleanza per sostenere il progetto di ricerca sul torrente Esino. Questa collaborazione mira a promuovere la consapevolezza ambientale e a contribuire alla protezione delle risorse idriche locali.