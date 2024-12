Data pubblicazione 6 Dicembre 2024

SLINGIA (BZ) – Prima tappa di Coppa Europa (FESA CUP), organizzata dalla federazione elvetica ma gare che si corrono a Slingia in Val Venosta. Si comincia con una sprint in tecnica libera e Aksel Artusi, all’esordio in questa competizione a livello seniores, dopo una discreta qualifica passa con autorità quarti e semifinale e arriva quindi alla finalissima dove coglie un ottimo 5° posto assoluto e secondo U23 di giornata.