L’IMPORTANZA DEL SORRISO PER L’AUTOSTIMA E IL BENESSERE INTERIORE

Data pubblicazione 10 Dicembre 2024

Sono diverse le strade che si possono percorrere per migliorare il proprio benessere interiore e l’autostima. Una delle più importanti è senza dubbio la cura di sé, che prevede anche un focus specifico sul sorriso.

Quando lo si chiama in causa, si inquadra uno dei principali strumenti per comunicare che la natura ci ha messo a disposizione, ma anche un dettaglio del corpo che, al primo sguardo, può restituire messaggi che parlano di salute e appeal attrattivo.

Per rendersi conto della potenza che ha il sorriso, basta ricordare che, secondo diversi studi scientifici – uno dei più autorevoli in merito è stato condotto da Sriphandungporn C, et al. e Chou JC e pubblicato nel 2016 – non ci sono grandi differenze tra i due sessi quando si parla di percezione di un sorriso come esteticamente gradevole: sorridere e mostrare una bocca e dei denti ben curati vuol dire toccare le corde emotive di tantissime persone.

Chiaro è quindi che prendersi cura del proprio è fondamentale per sentirsi bene con se stessi e con gli altri. Per arrivare a questo risultato, è basilare il benessere generale del cavo orale.

Ciò significa sottoporsi a visite di controllo dal dentista almeno una volta all’anno, così da dare modo allo specialista di capire se, per esempio, può valere la pena ricorrere alle faccette dentali che, come spiegano bene sul loro sito, punto di riferimento online di altissima qualità per la divulgazione in ortodonzia, gli esperti dello Studio Dentistico Cozzolino, permettono di dire addio al problema dei denti rovinati da fumo e altri fattori, ma anche di risolvere problematiche come i disallineamenti.

La valutazione in merito non deve basarsi unicamente sull’effetto estetico desiderato, ma anche sulla funzione. Essenziale, per esempio, è considerare il carico masticatorio a cui i denti sono sottoposti, particolarmente alto nel caso dei molari.

Può quindi capitare che, quando si lavora al loro miglioramento estetico, di ricorrere a soluzioni con copertura parziale per avere la certezza di un esito ottimale dal punto di vista della biomeccanica.

Prima ancora del focus sulle faccette, è importante quello sull‘igiene. Essenziale, per gli specialisti, è rendere consapevoli i pazienti della differenza tra un adeguato utilizzo dello spazzolino, step di massima rilevanza, e l’azione di strumenti che permettono di andare ancora più in profondità nell’eliminazione di placca e tartaro, prevenendo non solo la famosa carie, ma anche condizioni molto più gravi come la parodontite, che può portare alla perdita del dente in quanto il suo tessuto di sostegno non è più efficace e all’aumento dell’incidenza di eventi avversi a livello cardiovascolare per via della presenza, nel circolo ematico, dei batteri parodontali.

Non c’è che dire: sottoporsi a una seduta di igiene dentale a cadenza regolare – gli esperti consigliano 6 mesi – è un toccasana per la bellezza del sorriso e, ancora prima, per il bene più prezioso in assoluto: la salute del corpo.