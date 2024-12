CHI L’HA VISTO: 72ENNE MILANESE SCOMPARSO DA SETTEMBRE, MA NESSUNO LO CERCA. LA SUA AUTO PARCHEGGIATA A MOGGIO

Data pubblicazione 12 Dicembre 2024

MOGGIO – È grazie a Paola Sciarretta, spettatrice del programma Chi l’ha visto, che il caso di Vittorio Superbi, dopo oltre due mesi dalla sua scomparsa, potrebbe subire una netta inversione: la sua auto, una Volkswagen Polo grigia, è stata infatti segnalata a Moggio, “in un parcheggio pubblico da dove partono diversi sentieri di montagna, battuti e non particolarmente pericolosi” come spiega il giornalista della trasmissione.

Il 72enne è scomparso nel settembre scorso da Senago, nel milanese. Da allora nessuno ha avviato l’iter per procedere con le ricerche, fino all’appello dei vicini di casa che si sono rivolti al noto programma. Da qui la segnalazione dell’auto nel posteggio dell’Altopiano valsassinese.

“Sollecitiamo le ricerche e l’apertura dell’appartamento, magari cercando qualche eventuale lettera che potrebbe aver lasciat0. Finora, per quanto ne sappiamo, nessuno ha aperto questa porta – spiegano i vicini -. Le tapparelle sono alzate e Vittorio non ha mai mostrato segni di squilibrio. Capita spesso che accadano incidenti sulle montagne lecchesi e comasche, ma non è normale che una persona scompaia per oltre due mesi e nessuno la cerchi. Espandiamo anche l’appello ai parenti per sollecitare le ricerche”.