Data pubblicazione 21 Dicembre 2024

LECCO – Sono 30 gli agenti in prova assegnati alla Questura di Lecco dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno.

Arrivano da diverse parti d’Italia per iniziare a Lecco un capitolo importante della loro vita, “fare il poliziotto”, una scelta che impone responsabilità perché in gioco ci sono valori fondamentali come la legalità, la giustizia e l’assenza di conflittualità nelle relazioni sociali.