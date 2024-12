AMBRA DE DIONIGI. PER L’AUTOPSIA IMPATTO CON UN MEZZO DI MASSA ELEVATA

Data pubblicazione 28 Dicembre 2024

LECCO – Ambra De Dionigi è stata investita da un mezzo di massa elevata, lo confermano gli esiti dell’autopsia sul corpo della 29enne di Pasturo, trovata senza vita lunedì mattina lungo la via parallela alla Statale 36 a Nibionno.

Le prime risultanze del referto dunque corroborano i sospetti dei Carabinieri che, visionando le telecamere di sorveglianza della zona, avevano notato un furgone chiaro percorrere quel tratto di strada in orario compatibile con l’incidente. Viene ribadito quindi che chi fosse alla guida o a bordo del mezzo non può non essersi accorto dell’impatto. Eppure ancora nessuno si è fatto avanti per aiutare le indagini o per assumersi le responsabilità dell’omicidio stradale.

A Pasturo intanto si attende di conoscere la data dei funerali per dare l’ultimo saluto alla giovane donna.