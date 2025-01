BARZIO. FERRARI IN ASSEMBLEA RACCONTA I PRIMI SEI MESI IN COMUNE

Data pubblicazione 3 Gennaio 2025

BARZIO – Primi sei mesi di intenso lavoro per la giunta barziese del sindaco Andrea Ferrari e per i consiglieri di Incontro con Barzio. Se ne è parlato lunedì 30 dicembre in assemblea pubblica, opportunità di confronto con la cittadinanza caldeggiata dalla nuova amministrazione.

Subito l’interesse dei cittadini è andato al cantiere del nuovo centro polifunzionale, opera da oltre un milione di euro ereditata dalla precedente amministrazione e che sostituisce la ex tensostruttura. Attualmente una sospensione del cantiere ha permesso l’installazione della pista di pattinaggio sul ghiaccio, alla ripresa dei lavori verranno posati i serramenti e i bagni, mentre con i 40mila euro di contributo del Bim si potrà spostare il corso della fiumetta per garantire l’accessibilità all’impianto. A quel punto resterà il contenitore e si dovrà decidere quale destinazione dargli, e anche con che tempi raggiungere la definitiva funzionalità dell’edificio impegnando ingenti somme per gli impianti dell’illuminazione e del riscaldamento.

Restando sul tema opere e infrastrutture, l’amministrazione Ferrari ha riaperto la pratica Pgt, sospesa dopo l’iniziale avvio del 2018. Impegno considerevole anche nello sbloccare il fascicolo per l’innevamento della pista dello sci di fondo ai piani di Bobbio. “Una corsa contro il tempo per non perdere il milione di euro stanziato nel 2022 da Regione Lombardia. Ma Barzio è un paese di fondisti e non può rinunciare a questo progetto” spiega il primo cittadino. A chi attende annunci di grandi opere Ferrari sottolinea che “la priorità è alle manutenzioni, piccole ma tante, tutte necessarie, e che nel complesso sono già una grande opera, la più importante”. A tal proposito è stata citata la Val d’Orb, pratica in buono stato di avanzamento, così come la sistemazione dell’area in località Conca Rossa dove sbucherà la ciclabile proveniente da Pratobuscante.

Alla voce manifestazioni la vicesindaco Francesca Arrigoni Marocco ha presentato il piano di sicurezza comunale che permetterà alle associazioni, ma non solo, di realizzare eventi senza esborsi considerevoli per certificare di volta in volta le aree pubbliche in uso. Questo approccio si è rivelato vincente per riproporre Le Corti, appuntamento di successo dell’associazione Le Contrade, sospeso nei due anni scorsi.

A tema associazioni è intervenuto l’assessore Cesare Mario Canepari spiegando le scelte attorno al nuovo regolamento per la concessione dei contributi. Adeguamento normativo necessario a seguito della più ampia riforma del Terzo Settore, il documento gestisce le richieste/concessioni di sostegni economici ordinari e straordinari, e l’adozione di un apposito Albo delle Associazioni faciliterà le procedure. “A primo impatto potrà sembrare un aggravio di burocrazia – spiega Canepari – ma è l’esatto opposto. Al momento opportuno affiancheremo le associazioni in questa nuova e non più rimandabile procedura”.

Buone notizie anche dagli uffici: mettere in ordine la macchina comunale era infatti un passo fondamentale per impostare il lavoro della nuova amministrazione, il sindaco Ferrari lo aveva ribadito in più occasioni. Obiettivo che si può dire raggiunto con l’assunzione di un dipendente e l’ingaggio di un segretario comunale in pianta stabile.

La nuova figura che prenderà servizio dal primo gennaio “è una barziese, l’attuale bibliotecaria, che ha vinto con merito il concorso indetto dalla Provincia – spiega la vicesindaco – e questo significa innanzitutto poter tornare a garantire una professionalità alla Biblioteca“, con conseguente risparmio economico. Scelta in controtendenza con quella della precedente amministrazione che aveva esternalizzato il servizio privilegiando la copertura di altre posizioni. Inoltre la nuova dipendente ha le competenze per dare supporto ai settori Anagrafe e Protocollo quando necessario: “una risorsa preziosa per il paese”. Riguardo al funzionario al vertice della struttura comunale, sciolta la convenzione con Introbio e Cortenova, comunque mai attivata, Barzio ha siglato un accordo con Cremeno e Colle Brianza grazie al quale è stato possibile individuare un segretario comunale ‘di ruolo‘.

Assecondando altre curiosità dei cittadini la discussione ha affrontato le aspirazioni a breve e medio termine dell’amministrazione, anticipando alcuni progetti su cui giunta e consiglieri stanno lavorando. Argomenti che verranno nuovamente e più nel dettaglio ripresi in una prossima assemblea pubblica.