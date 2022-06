AL TORNEO ‘DÖL CHILE’ DUE VITTORIE NETTISSIME NELLA SERATA DI MARTEDÌ

MARGNO – Continuano serrate le partite del torneo döl Chile di calcio a sei alla memoria di Achille “Chile” Gobbi, organizzato all’oratorio di Margno.

Martedì altri due incontri, con 12 gol realizzati complessivamente e due nette affermazioni da parte degli ‘Sbronzi di Riace’ e del team ‘Pedal is on fire. Il mercoledì invece è sempre giorno di riposo/recupero: questa sera dunque non si gioca.

Primo incontro della serata Pedal is on fire-Dream Team 5-0.

Miglior giocatore: Emanuele Bellati.

Secondo incontro di martedì: Sbronzi di Riace-Diego arredamenti 6-1.

Miglior giocatore: Alex Isella.