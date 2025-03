CALCIO LECCO, VALENTE: “DOBBIAMO CAPIRE CHE LA GARA DURA 90′”. FURLAN: “È ANDATA BENE”

Data pubblicazione 14 Marzo 2025

LECCO – Ancora uno 0-0 per la Calcio Lecco, il terzo di fila, che stavolta per strappa un prezioso pari all’Alcione Milano grazie a un rigore parato da Furlan. “Per 20′ ho visto quello che mi aspetto, ma la partita dura 90′ e se molli un centimetro o l’1% non ce la fai più indipendentemente dalla categoria – le parole del tecnico Federico Valente a fine gara – Oggi Furlan ci ha salvato il punto, non facciamo gol ma non ne prendiamo nemmeno. La squadra deve capire che la musica è nei primi 20?. Chiaro che Attys dovrà offrire una pizza a Furlan”.