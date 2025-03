L’AVETE VISTA? “UNA SPIRALE NEL CIELO DELLA VALSASSINA”. ERA CARBURANTE DI UN RAZZO DI ELON MUSK

Data pubblicazione 24 Marzo 2025

VALSASSINA – Diversi lettori ci hanno segnalato, in particolare da Cremeno, Premana, Esino Lario e Lecco, il passaggio di un curioso “oggetto” nel cielo questa sera, lunedì 24 marzo.

Si sarebbe trattato di una sorta di spirale, di colore azzurrino, transitata intorno alle 21 e “immortalata” velocemente in una serie di scatti (purtroppo non di grande qualità) che vi proponiamo in questa pagina. La spirale luminosa sarebbe stata causata da una emissione di carburante proveniente dal motore del secondo stadio di un razzo Falcon 9 – di SpaceX, azienda aerospaziale di Elon Musk.

In particolare, le immagini riproposte provengono da un lettore della frazione di Maggio di Cremeno e da uno di Esino.

RedVN

> LA SPIEGAZIONE SU FAN PAGE