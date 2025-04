CALORE UMANO E FESTA PER GLI ANZIANI DELL’ALTA VALLE

ALTA VALSASSINA – Festa degli Anziani a Casargo, Crandola e Margno: una giornata di comunità e calore umano grazie all’impegno di Pro Loco e Volontari

Domenica delle Palme, si è svolta la tradizionale festa nei Comuni dell’Alta Valsassina, evento organizzato dalla Pro Loco di Casargo con la collaborazione dei volontari di Margno e Crandola, che ha visto la partecipazione dei tre sindaci Antonio Pasquini, Matteo Manzoni, Emanuele Cattaneo e del referente provinciale di Telethon Girolamo Fontana che ha voluto ricordare l’importanza della ricerca.

Momenti che rappresentano occasioni preziose di incontro e condivisione per gli anziani, i quali spesso non hanno molte opportunità per ritrovarsi e stare insieme. Parlarsi, raccontarsi aneddoti, ridere, ricordare il passato comune e riscoprire legami antichi è fondamentale per mantenere viva la memoria collettiva.

È attraverso questi scambi che si costruisce una comunità più coesa, in cui ogni generazione può trarre insegnamento e ispirazione da chi ha vissuto la storia in prima persona.

Gli anziani sono i custodi della nostra memoria e delle nostre radici: ascoltarli significa non solo onorarli, ma anche preservare un patrimonio umano e culturale di inestimabile valore.

Favorire questi incontri è un atto di rispetto, ma anche un gesto concreto di valorizzazione del loro ruolo nella società.

La giornata si è conclusa con l’esibizione dei bambini della Scuola Primaria di Casargo accompagnati nel canto da diversi genitori che, sotto la guida del maestro Alessio Benedetti, hanno allietato tutti con cori e canti, regalando un momento di gioia e un ponte simbolico fra le generazioni.