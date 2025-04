SUGGESTIVA VIA CRUCIS A PARLASCO PER LA COMUNITÀ’ MADONNA DELLA NEVE

PARLASCO – La Via Crucis anche in Valsassina è parte delle celebrazioni della Settimana Santa, con diverse funzioni religiose organizzate dalle comunità locali. Un evento significativo è stata la Via Crucis zonale a Oggiono, guidata dall’Arcivescovo Mario Delpini, che ha accompagnato i fedeli attraverso un percorso di meditazione e fede. La Comunità Pastorale Madonna della neve guidata da don William Abbruzzese ha tenuto a coinvolgere i fedeli delle sue parrocchie a Parlasco.

Parlasco è noto come il “Borgo Affrescato”, grazie ai numerosi murales che raccontano la storia del bandito Lasco, una figura leggendaria della zona. Il significato della Via Crucis è profondamente spirituale e meditativo: i fedeli attraversano questo percorso con preghiere e riflessioni per rivivere la sofferenza di Cristo e rafforzare la propria fede. La Via Crucis (o Via Dolorosa) è una pratica religiosa cristiana che ripercorre simbolicamente il cammino di Gesù verso la crocifissione. È composta da 14 stazioni (anche se di recente viene ridotta a sette), ciascuna delle quali rappresenta un momento significativo della Passione di Cristo, dalla condanna alla croce fino alla sepoltura.