A PRIMALUNA IL CONSIGLIO COMUNALE OMAGGIA LA “STORICA” SEGRETARIA

PRIMALUNA – Tanti i punti sul piatto al consiglio comunale di Primaluna, tenutosi nella serata di giovedì; con tutti i consiglieri presenti tranne Davide Artusi, si procede con l’approvazione dei verbali della seduta precedente e tutti votano a favore.

Si passa subito al secondo punto, la variazione di bilancio in via d’urgenza e l’applicazione di avanzo di amministrazione vincolato: si tratta di 88.500 euro, suddivisi in 40mila per interventi di digitalizzazione (ex fondi PNRR CLOUD) e miglioramento dell’area camper, 33.500 per interventi alla scuola primaria San Rocco, 15mila euro in opere nelle aree del verde comunale come panchine e tavoli lungo la ciclabile e nel paese e per lavori alla miniera di Cortabbio, e 1.500 euro per il centro disabili.

Si aggiungono alle spese 139.700 euro per la riqualificazione del piano terra e del primo piano della scuola, che Riccardo Pasquini della minoranza ricorda “essere in corso da un anno e mezzo, e ad oggi ancora inaccessibile nonostante il termine dei lavori portava la data dell’anno scorso”; la minoranza spinge per far sì che vengano sollecitati i lavori e si augura che a settembre siano finiti. Si procede con la votazione, con la minoranza che si astiene.

A seguire, l’amministrazione comunica l’entità dell’avanzo libero da vincoli nelle casse comunali: si tratta di 442.096 euro su un totale di 1.367.351 euro. La minoranza si astiene. Viene poi presentata la variazione di bilancio a seguito dell’avanzo, in cui si investono 101.892 euro dell’avanzo libero da vincoli, ripartiti in 76.469 euro divisi in 55mila euro per gli arredi della nuova scuola, e 21.469 euro per la manutenzione straordinarie delle strade.

Walter Melesi, dall’opposizione, chiede cosa si faccia quindi della rimanenza dell’avanzo e Artusi spiega come quei soldi sia importante gestirli al meglio poiché altre entrate “libere” non sono previste nel prossimo futuro; la minoranza propone quindi di valutare la progettazione di misure sulla sicurezza stradale, installando semafori e rivelatori di velocità, evidenziando anche come molti attraversamenti pedonali non siano sufficientemente illuminati. Sul tema della sicurezza stradale, Pasquini ricorda che il Comune non è dotato di un vigile e come la sua presenza avrebbe un impatto positivo sulla sicurezza e sulle casse comunali.

La minoranza promuove inoltre l’idea di monetizzare i parcheggi per i non residenti, ricordando come Primaluna sia un punto di passaggio per migliaia di automobilisti, e di come nei weekend possa essere positivo per le casse comunali il “turismo mordi e fuggi”. Artusi è d’accordo con le proposte, si assicura che vengano messe tutte a verbale e precisa che si è aperto un dialogo con altri comuni per la condivisione di un vigile da inserire nel territorio. Si procede con la votazione, che segna nuovamente l’astensione della minoranza.

Il consiglio continua con la determinazione delle tariffe Tari: le aliquote aumentano per i privati dal 2,60 al 5%, per bar e ristoranti dal 3,8 al 4,5%, industrie e supermercati all’8%, per un costo complessivo per il paese di 257.416 euro. La minoranza propone un miglioramento del servizio e la possibilità di sensibilizzare maggiormente i cittadini. Artusi replica ricordando che i servizi comunque si pagano. Alla votazione, la minoranza si astiene nuovamente.

Esposte le comunicazioni, si giunge alla fine del consiglio comunale, l’ultimo per la storica segretaria di Primaluna Maria Grazia Padronaggio, che viene omaggiata e ringraziata da tutti i presenti e dai dipendenti del comune per il lavoro svolto in questi anni.

Padronaggio parla con commozione del Comune di Primaluna, “come una seconda famiglia”, e si augura che il nuovo segretario possa fare il meglio e che “non veda questo incarico solo come un trampolino di lancio, ma come qualcosa di più”.

RedPol