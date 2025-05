13 ANNI FA LA STORICA PROMOZIONE DEL CORTENOVA IN PRIMA CATEGORIA

CORTENOVA – Proprio in questi giorni, nel maggio di tredici anni fa, il CS Cortenova conquista per la prima volta nella sua storia la promozione in Prima Categoria, coronando una stagione entusiasmante sotto la guida di Gabriele Polonioli, il tecnico introbiese capace di trasformare un sogno in realtà21. Un giorno che resterà scolpito nella memoria sportiva della Valsassina.

Un’impresa costruita con grinta e passione

La stagione 2011/2012 è stata segnata da sacrificio, determinazione e una coesione di gruppo rara. Polonioli, arrivato a Cortenova con l’entusiasmo di chi conosce bene il calcio locale, ha saputo trasmettere ai suoi ragazzi la mentalità vincente necessaria per affrontare un campionato difficile e competitivo. Il percorso non è stato privo di ostacoli, ma la squadra ha saputo reagire nei momenti chiave, conquistando punti preziosi e dimostrando una crescita costante sia dal punto di vista tecnico che caratteriale2.

La partita decisiva e la festa

Il salto di categoria è arrivato al termine di una stagione combattuta fino all’ultimo minuto. La partita decisiva, giocata davanti a un pubblico numeroso e festante, ha visto il Cortenova imporsi con determinazione, suggellando così una cavalcata che resterà negli annali del calcio valsassinese. Al triplice fischio, l’esplosione di gioia: giocatori, staff e tifosi si sono abbracciati in campo, consapevoli di aver scritto una pagina storica per il club.

Il ruolo di Gabriele Polonioli

Fondamentale il contributo di Gabriele Polonioli, che con la sua competenza e il suo carisma ha saputo valorizzare ogni elemento della rosa, costruendo un gruppo solido e motivato.

La promozione del 2012 ha rappresentato il trampolino di lancio per la carriera dell’allenatore introbiese, che negli anni successivi avrebbe continuato a raccogliere successi in altre piazze, ma senza mai dimenticare l’impresa compiuta a Cortenova123.

“Quella promozione fu il risultato di un lavoro di squadra straordinario e di una comunità che ci ha sempre sostenuto. Porterò sempre nel cuore quei momenti,” ha ricordato Polonioli in una recente intervista2.

Un’eredità che dura

A distanza di anni, la promozione del CS Cortenova in Prima Categoria resta un punto di riferimento per il calcio locale e un esempio di come passione, impegno e spirito di squadra possano portare a risultati impensabili. Un traguardo che ha dato nuova linfa al movimento calcistico della Valsassina e che ancora oggi viene ricordato con orgoglio da chi l’ha vissuto da protagonista.

Cambiato il tecnico, adeguato il terreno di gioco (ora un bellissimo campo in sintetico), il Corte è ridisceso in Seconda categoria ma ha più volte sfiorato il nuovo “salto” in avanti.

Nel frattempo, quell’impresa datata 2012 fissa quello che a tutt’ora è il punto più alto di una squadra valsassinese nella storia del pallone locale. Anche se, nel calcio a 5 va registrato il clamoroso scudetto della Valsassinese – team che fece suo il titolo CSI nel luglio del 2014.

RedSpo