TORNEO DÖL CHILE: APERTE LE ISCRIZIONI PER L’EDIZIONE 2025

MARGNO – Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla quarta edizione del Torneo Döl Chile, il torneo serale di calcio a sei giocatori dedicato alla memoria di Achille Gobbi. Un evento ormai consolidato che richiama ogni anno sportivi e appassionati sul campo dell’oratorio di Margno e che la redazione di VN segue fin dalla prima edizione (qui la cronaca della finale 2024).

La competizione, quest’anno, prenderà il via il 3 giugno. Le squadre partecipanti saranno composte da sei giocatori over 16, con la possibilità di avere fino a sei riserve. Il costo di iscrizione è fissato a 120 euro per squadra, a cui si aggiunge una cauzione di 50 euro.

Per chi fosse interessato a partecipare, è possibile iscriversi contattando Michele al 346/0114198.