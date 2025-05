PRIMALUNA – Incidente nella mattina di oggi, 23 maggio, a Cortabbio di Primaluna: intorno alle 8:30, in via Umberto I, un 20enne è caduto dalla propria moto per cause ancora da chiarire.

Immediati i soccorsi: allertati i carabinieri di Lecco, sul posto un’ambulanza del Soccorso Centro Valsassina intervenuta in codice giallo. Il pesonale sanitario ha prestato le prime cure al giovane, che se l’è cavata con leggeri traumi ed è stato trasportato in codice verde all’ospedale ‘Manzoni’.

RedCro