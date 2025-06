SUCCESSO A BARZIO PER LA 3ª EDIZIONE DI GRRRIGNA COMICS

BARZIO – Barzio e i fumetti? Promessi Sposi! Si è concluso tra l’entusiasmo e la richiesta a gran voce di una nuova edizione il terzo GRRRigna Comics, Festival diffuso del fumetto in valsassina.

A fare del racconto illustrato il protagonista del weekend ben sedici ospiti, oltre a una dozzina di talentuosissimi studenti della scuola del fumetto di Milano. Proprio quest’ultimi sono stati la novità più apprezzata: per due giorni è stato possibile osservarli lavorare, disegnare, colorare, sperimentare diverse tecniche e al contempo poter interloquire con essi; proposta molto gradita da tanti curiosi, giovani o meno.

Indovinata pure la location principale, quel palazzo Manzoni su cui il saggista e musicista Filippo Sala ha ideato la massima in apertura di articolo. A lui il compito di inaugurare il festival con un riuscitissimo intervento sull’intelligenza artificiale, le paure e le sfide che impone di affrontare, senza arrendersi perché nessun algoritmo potrà mai trasmettere l’emozione di un artista.

Concetti ripresi anche da Claudio Villa, maestro assoluto del fumetto italiano capace con semplicità e disponibilità di intrattenere un pubblico eterogeneo composto tanto da devoti delle sue copertine, quanto da giovani colleghi illustratori, ma anche da semplici lettori di qualunque età.

Che l’AI sia il tema del momento è confermato anche dal panel conclusivo con ‘Kapa’ Alessandro Costa, illustratore e docente di fumetto, riflettendo se nell’insegnamento così come nella professione sia più conveniente adattarsi o opporsi.

Emanuele Tenderini, editore di Tatai Lab, e Ilaria Gelli, tra le migliori mangaka italiane, hanno conversato a tutto tondo di passaggi generazionali, influenze culturali, originalità e viralità, passaparola e influencer. Editoria indipendente e parodia sono invece le parole chiave dell’incontro con Gianfranco Geria e Riccardo Ciancone, le instancabili menti dietro al collettivo Merda editore, e gli autori del coloratissimo manifesto di questa edizione del GRRRigna Comics.

Personalità valsassinese al festival è quella di Ada Milani, ricercatrice universitaria e traduttrice che si è avvicinata al mondo del fumetto per proporre al pubblico italiano una graphic novel portoghese di successo internazionale. Nel piacevole contesto della colazione, la valsassinese ha rivelato un lavoro originale, ben diverso da quello della narrativa o del doppiaggio, e interagito col pubblico nella ricerca dei migliori adattamenti.

E se per qualcuno quello dei baloon era un mondo tutto da scoprire, per Diego Fasano e Paolo Chiesurin è stato un ritorno, in grande stile con un racconto dal forte impatto sociale, conversando con Loris Cantarelli direttore editoriale della celebre rivista Fumo di China.

Il GRRRigna Comics ha inoltre confermato l’attenzione verso i più piccoli, a partire dai laboratori di fumetto tenuti da Olga Arrigoni Neri, nello staff del festival, e da Denise Alini, giovane illustratrice di If edizioni, realizzati grazie al contributo di Avis comunale di Lecco. Ai ragazzi delle scuole di Cremeno è stato rivolto anche un panel, sapientemente condotto da Stefano Colombo, editore di centometri, sui temi dello sport e della inclusività, mentre i più piccini hanno potuto divertirsi con la magia del Mago Dudi e le bolle di sapone di Isabella.

A documentare il festival infine la gradita presenza degli smartphone di due YouTuber tra i più apprezzati del settore: Il canale di Kuro e Pelati e fumetti, sempre attenti ad immortalare i migliori momenti del GRRRigna Comics e ad intervistare ospiti e appassionati.

“Possiamo dirci estremamente soddisfatti – le parole dell’organizzazione, curata dall’associazione culturale La Fucina – ed è doveroso ringraziare tutti i volontari che hanno permesso alla macchina del festival di funzionare a meraviglia. Grazie anche ai Comuni di Barzio e Cremeno per la disponibilità dimostrata nel nostro progetto, che non sarebbe stato possibile senza il sostegno della Banca della Valsassina che si dimostra sempre attenta alle iniziative che creano comunità nel territorio”.

“Quest’anno – proseguono gli organizzatori – il GRRRigna Comics ha conquistato una grande visibilità sui social e sappiamo che a fiere ben più blasonate si parla della nostra realtà, ma il riconoscimento più grande è nelle parole degli ospiti, i quali hanno apprezzato il programma dei panel e sono rimasti incantati dal nostro splendido paesaggio. Riprendendo il messaggio dedicatoci da Merda editore: ‘Siamo tornati a casa con un bagaglio culturale più pesante di quando siamo partiti e questa è la cosa più importante di tutte. Questo festival è un miracolo'”.