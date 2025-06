SUOR MARIA LAURA. 25 ANNI DALL’ASSASSINIO, LA SUA EREDITÀ

CHIAVENNA – Sono passati esattamente 25 anni da quel tragico 6 giugno 2000, giorno in cui suor Maria Laura Mainetti, religiosa delle Figlie della Croce ed educatrice, venne attirata con l’inganno e barbaramente uccisa da tre ragazze di 16 e 17 anni per una sorta di rito satanico.

Quattro anni fa suor Maria Laura è stata beatificata, martire “in odium fidei” (in odio alla fede), in una cerimonia allo stadio di Chiavenna a cui erano presenti oltre 2500 persone; a ricordare la religiosa, nello stesso giorno, anche Papa Francesco, al termine dell’Angelus in Piazza San Pietro …

