CICLABILE CHIUSA, TOMBINI APERTI: IMMAGINI DEL PERICOLO A BARZIO

BARZIO – Dopo la segnalazione da parte di una nostra lettrice, stamattina (qui l’articolo su VN) alcuni tombini sulla ciclopedonale in via di realizzazione dalla piana di Pratobuscante al palasport di Barzio sono stati parzialmente sistemati, altri no e dunque permane il rischio denunciato dalla lettera ricevuta.

> NELLA MAPPA/Il punto maggiormente pericoloso

Dalle immagini realizzate in giornata, si conferma che la profondità di queste “prese” è notevole dunque va prestata la massima attenzione nel percorrere il tratto di sentiero non ancora trasformato in pista ciclabile.

RedCro



