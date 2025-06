OLTRE UN MILIONE DI EURO IN VALVARRONE PER L’ALLUVIONE DI LUGLIO 2023

VALVARRONE – Oltre un milione di euro per il Comune di Valvarrone, colpito dal maltempo nel luglio del 2023. Il Ministero dell’Interno, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero della Protezione civile, ha pubblicato il decreto di assegnazione delle risorse ai Comuni che hanno subito danni a causa del maltempo nel luglio del 2023, eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale. In quella occasione, infatti, nubifragi, grandinate e violente raffiche di vento provocarono allagamenti, frane e danni ingenti su tutto il territorio lombardo.

Nel lecchese, oltre ai Comuni di Bellano e Oggiono, a Valvarrone sono stati assegnati 1.030.000 euro. Come ha spiegato il primo cittadino Luca Buzzella, “La richiesta è stata effettuata a seguito dell’alluvione del 2023 che isolò alcune località del comune. Gli interventi riguarderanno la manutenzione e messa in sicurezza del reticolo idrico minore.

Purtroppo l’abbandono del territorio da parte dei proprietari dei terreni e gli eventi climatici sempre più estremi impongono interventi di sistemazione e adeguamento, al fine di prevenire danni e disagi”.