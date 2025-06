FINE SETTIMANA IN VALSASSINA: EVENTI E APPUNTAMENTI DA OGGI AL 15 GIUGNO

Apertura estiva dei Piani di Bobbio (Barzio)

Con l’arrivo dell’estate, la cabinovia Barzio-Bobbio torna operativa tutti i sabati e le domeniche di giugno, con orario 8:30-12:15 e 13:30-17:00. In quota, oltre ai panorami spettacolari, vi aspettano il Parco degli Gnomi – con giochi in legno, labirinti, altalene e percorsi creativi per i bambini – e il Bobbiotube, tre piste sintetiche per discese in gommoni gonfiabili, accessibili dai 4 anni in su. I biglietti per la cabinovia sono acquistabili anche online, con tariffe agevolate per bambini e la possibilità di portare con sé anche i cani3 4.

Free style show benefico a Premana

Sabato 14 giugno si terrà un evento organizzato dalla Croce Rossa Italiana di Premana con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’acquisto di una nuova ambulanza.

Dalle 15, al centro sportivo don Antonio Pontiggia, andrà in scena Emanuel Angius con le sue acrobazie free style sulla motocross.

Altri eventi in zona

Teatro a Cortenova Sabato 14 giugno, appuntamento con lo spettacolo “ Parenti Serpenti ” al teatro locale, per una serata all’insegna della cultura e del divertimento.

Escursioni e natura Tutto il weekend, la Valsassina offre sentieri, passeggiate e attività outdoor tra i borghi e i paesaggi del Parco della Grigna Settentrionale.

Riepilogo orari cabinovia Barzio-Bobbio

Giorni di apertura Orari Sabato e Domenica 8:30-12:15 / 13:30-17:00

Tariffe principali

Andata/ritorno: €18 adulti, €12 ragazzi (6-15 anni), gratis 0-5 anni

Cani: €3 (guinzaglio e museruola obbligatori)3 4

Consigli per il weekend

Prenotare per tempo le attività più richieste, soprattutto per famiglie con bambini.

Approfittare dell’apertura della cabinovia per una giornata fresca in quota, tra giochi, relax e natura.

La Valsassina aspetta tutti con un fine settimana fra tradizione, avventura e sapori genuini: un’occasione perfetta per vivere la montagna in compagnia.

RedWE