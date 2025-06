ACCAMPAMENTO PER LO SPACCIO NELLA EX PINETA DI PARLASCO? LE FOTO

PARLASCO – Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore riguardo un accampamento situato nella zona di Parlasco, precisamente nell’area della ex pineta. Il luogo sarebbe frequentato e utilizzato per attività di spaccio, in un’area già nota per essere un punto di ritrovo per questo genere di traffici.

Mettiamo a disposizione una galleria fotografica che documenta la situazione. Invitiamo i cittadini a rimanere vigili e, nel caso di attività sospette, a segnalarle alle forze dell’ordine per garantire sicurezza e tutela del territorio.