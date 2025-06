SCUOLE DI MONTAGNA. RICCIARDELLI: “MEMORIA CORTA O DISINTERESSE DELLA POLITICA?”

ESINO LARIO – Non potevano mancare reazioni all’articolo pubblicato ieri su Valsassinanews, dal titolo Scuole in montagna, il consiglio di stato detta un “limite” alle chiusure.

Per gli effetti dell’andamento demografico è un argomento importantissimo riportato all’attenzione da Uncem, non solo per il nostro territorio ma per tutti i comuni montani e dei territori disagiati, che inciderà sulla loro sopravvivenza.

Si potrebbe pensare che siamo solo alle prime discussioni sul da farsi, rese attuali dalla recente sentenza del Consiglio di Stato, ma così non è.

Abbiamo, ancora una volta interpellato il nostro columnist Valerio Ricciardelli, originario di Esino Lario, che anche di queste politiche scolastiche che non riguardano l’istruzione tecnica, l’economia, il mercato del lavoro e il welfare, se n’era già occupato dieci anni fa, promuovendo e organizzando anche una iniziativa regionale sul nostro territorio.