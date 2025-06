LE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI DISCUSSE CON ‘BALLABIO FUTURA’

BALLABIO – Ieri sera al centro polifunzionale Monte Due Mani una serata informativa dedicata alle Comunità energetiche. È stato un evento molto interessante: i due relatori, Lucio Brignoli e Paolo Brivio, presidente e vice della Fondazione Sinergia CER, hanno spiegato il quadro di insieme della nascita, le motivazioni ed il funzionamento delle Comunità energetiche. A seguire oltre un’ora con decine di domande da parte del pubblico che hanno ricevuto risposte chiare e dettagliate.

Chi ha partecipato ha portato a casa varie informazioni tra cui: le tipologie di incentivi e chi può accedere; il ruolo del privato sia come solo consumatore che consumatore/produttore di energia, il ruolo delle istituzioni quali Comuni, comunità montana ecc.; le opportunità per le piccole aziende che volessero investire ed entrare come produttori …

