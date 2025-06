SCIOPERO DEI TRENI FINO ALLE 21 DI OGGI: DISAGI ANCHE PER CHI USA TRENORD

MILANO – Dalle 21 di ieri, giovedì 19 giugno, fino alle 21 di oggi, venerdì 20 giugno, è in programma uno sciopero nazionale dei trasporti che coinvolgerà anche il settore ferroviario.

L’agitazione, indetta da diverse sigle sindacali (USB, CUB, SGB e altre), si inserisce in una giornata che si preannuncia come un vero e proprio “venerdì nero” per la mobilità in Italia: saranno infatti a rischio treni, autobus, aerei, traghetti e servizi di trasporto locale, con possibili cancellazioni e ritardi diffusi…

