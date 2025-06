LECCO – La tempesta che ha colpito le nostre zone, in questo tardo pomeriggio di sabato, ha fatto una vittima eccellente: la ruota panoramica di Lecco, che colpita dal vento e dalla pioggia si è piegata al suolo sul lungolago. Attualmente non sembra ci siano feriti. Si suppone che in vista del maltempo l’attrazione sia stata fermata. Sul posto i vigili del fuoco di Lecco, mentre il fortunale si sta allontanando.

RedCro