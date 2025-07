OGGI POMERIGGIO A PREMANA I FUNERALI DI GIACOMO SANELLI

PREMANA – Verranno celebrati questo pomeriggio, 1° luglio alle 16, nella chiesa parrocchiale di San Dionigi a Premana, i funerali di Giacomo Sanelli, 60 anni, figura molto conosciuta e stimata nel paese, tragicamente scomparso domenica sera in un drammatico incidente.

La tragedia si è consumata proprio nel cuore del paese, tra via Roma e via Lecco. Sanelli, erede dell’omonima azienda di coltelleria, stava rientrando a casa a bordo del suo nuovo quad. Durante una manovra di parcheggio, il 60enne avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo in una scarpata sottostante per circa venti metri.

Purtroppo, all’arrivo dei sanitari, per Giacomo non c’era più nulla da fare: è morto sul colpo a causa dei gravi traumi riportati.

Il paese di Premana è rimasto senza parola per la perdita improvvisa dell’imprenditore. La notizia ha colpito profondamente l’intera comunità, che oggi si stringe attorno alla famiglia Sanelli per tributare a Giacomo l’ultimo saluto.

RedPre