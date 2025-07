DIMISSIONI CEREDA, BALLABIO FUTURA: “IL SINDACO VUOLE DECIDERE DA SOLO”

Le dimissioni dell’assessore Cereda non ci stupiscono. Il sindaco Bussola non è nuovo nel perdere pezzi delle proprie giunte. In 5 anni abbiamo avuto le prime dimissioni di un assessore fatte passare per motivi personali, poi rivelatesi per motivi tutti legati alle scelte del sindaco. Poi la cacciata di un altro assessore e del capogruppo. Poi il valzer dei coordinatori della protezione civile, tre in un anno solo e oggi queste nuove dimissioni. Non dimenticando un anno di commissario.

È evidente che qualcosa non funziona dove domina la cura dell’immagine del capo, mentre si trascura il fare …

> CONTINUA A LEGGERE su BALLABIO NEWS