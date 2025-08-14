I CANTIERI STRADALI IN PIENO AGOSTO? PER I LETTORI “DA FARE DI NOTTE”

VALKSASSINA – Sono stati numerosi i partecipanti al nuovo sondaggio di Valsassinanews, questa volta dedicato a un tema particolarmente sentito nel periodo estivo: i lavori stradali in pieno agosto. Come spesso accade, il dibattito è stato acceso e le opinioni variegate, ma una preferenza netta è emersa tra le risposte.
CANTIERI STRADALI, LA PROPOSTA: LAVORI DI NOTTE
La maggioranza relativa dei votanti – il 44% del campione – suggerisce che i cantieri dovrebbero svolgersi esclusivamente di notte, magari per non congestionare ulteriormente la circolazione durante le giornate di maggiore traffico turistico. Un dato che fotografa bene il disagio crescente tra residenti e villeggianti nel trovare, spesso, carreggiate dimezzate o code chilometriche quando già la viabilità è messa alla prova.
Non manca però chi si dimostra ancora più critico: il 28% definisce questa gestione “da matti”, segno di una frustrazione evidente, mentre il 15% invita a non protestare sempre, a riprova che una quota dei lettori accetta la presenza dei cantieri come inevitabile.
Più staccate le altre opinioni: il 6% interpreta i lavori stradali come l’ennesimo episodio di “magna-magna”, il 3% pensa che non ci siano reali alternative e solo piccole minoranze dichiarano di non avere idee precise o di non essere interessate al problema.
Di seguito i risultati dettagliati del sondaggio:
|Risposta
|Percentuale
|Voti
|Dovrebbero essere notturni
|44%
|129
|Questi sono matti
|28%
|82
|Sempre a protestare…
|15%
|45
|È sempre il solito magna-magna
|6%
|18
|Non ci sono alternative
|3%
|8
|Non ho idee precise in proposito
|2%
|7
|L’argomento non mi interessa
|1%
|2
Il tema è tutt’altro che chiuso: i lavori stradali restano un argomento divisivo, soprattutto quando coincidono con quelle settimane in cui la Valsassina si riempie di villeggianti e pendolari. Ma una cosa è chiara: la richiesta che la gestione dei cantieri sia rivista, almeno in alta stagione, è ormai sotto gli occhi di tutti.
PROSSIMO SONDAGGIO: IL CASO DEL MICIO UCCISO DA UN CANE ‘LIBERO’
Il nuovo sondaggio lanciato da Valsassinanews riguarda un’altra questione di stretta attualità: “Cane libero uccide un gattino, “scappano” i proprietari”, un caso di cronaca che sta facendo discutere a Barzio e in Valsassina.
Il sondaggio sarà attivo fino a giovedì 21 agosto. Invitiamo come sempre i nostri lettori a partecipare e a far sentire la propria voce su un tema che riguarda i tanti frequentatori della Valle.