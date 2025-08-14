I CANTIERI STRADALI IN PIENO AGOSTO? PER I LETTORI “DA FARE DI NOTTE”

Il tema è tutt’altro che chiuso: i lavori stradali restano un argomento divisivo, soprattutto quando coincidono con quelle settimane in cui la Valsassina si riempie di villeggianti e pendolari. Ma una cosa è chiara: la richiesta che la gestione dei cantieri sia rivista, almeno in alta stagione, è ormai sotto gli occhi di tutti.

PROSSIMO SONDAGGIO: IL CASO DEL MICIO UCCISO DA UN CANE ‘LIBERO’

Il nuovo sondaggio lanciato da Valsassinanews riguarda un’altra questione di stretta attualità: “Cane libero uccide un gattino, “scappano” i proprietari”, un caso di cronaca che sta facendo discutere a Barzio e in Valsassina.

Il sondaggio sarà attivo fino a giovedì 21 agosto. Invitiamo come sempre i nostri lettori a partecipare e a far sentire la propria voce su un tema che riguarda i tanti frequentatori della Valle.

