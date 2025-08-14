I CANTIERI STRADALI IN PIENO AGOSTO? PER I LETTORI “DA FARE DI NOTTE”

VALKSASSINA – Sono stati numerosi i partecipanti al nuovo sondaggio di Valsassinanews, questa volta dedicato a un tema particolarmente sentito nel periodo estivo: i lavori stradali in pieno agosto. Come spesso accade, il dibattito è stato acceso e le opinioni variegate, ma una preferenza netta è emersa tra le risposte.

CANTIERI STRADALI, LA PROPOSTA: LAVORI DI NOTTE

La maggioranza relativa dei votanti – il 44% del campione – suggerisce che i cantieri dovrebbero svolgersi esclusivamente di notte, magari per non congestionare ulteriormente la circolazione durante le giornate di maggiore traffico turistico. Un dato che fotografa bene il disagio crescente tra residenti e villeggianti nel trovare, spesso, carreggiate dimezzate o code chilometriche quando già la viabilità è messa alla prova.

Non manca però chi si dimostra ancora più critico: il 28% definisce questa gestione “da matti”, segno di una frustrazione evidente, mentre il 15% invita a non protestare sempre, a riprova che una quota dei lettori accetta la presenza dei cantieri come inevitabile.

Più staccate le altre opinioni: il 6% interpreta i lavori stradali come l’ennesimo episodio di “magna-magna”, il 3% pensa che non ci siano reali alternative e solo piccole minoranze dichiarano di non avere idee precise o di non essere interessate al problema.

Di seguito i risultati dettagliati del sondaggio:

Risposta Percentuale Voti
Dovrebbero essere notturni 44% 129
Questi sono matti 28% 82
Sempre a protestare… 15% 45
È sempre il solito magna-magna 6% 18
Non ci sono alternative 3% 8
Non ho idee precise in proposito 2% 7
L’argomento non mi interessa 1% 2

Il tema è tutt’altro che chiuso: i lavori stradali restano un argomento divisivo, soprattutto quando coincidono con quelle settimane in cui la Valsassina si riempie di villeggianti e pendolari. Ma una cosa è chiara: la richiesta che la gestione dei cantieri sia rivista, almeno in alta stagione, è ormai sotto gli occhi di tutti.

PROSSIMO SONDAGGIO: IL CASO DEL MICIO UCCISO DA UN CANE ‘LIBERO’

Il nuovo sondaggio lanciato da Valsassinanews riguarda un’altra questione di stretta attualità: “Cane libero uccide un gattino, “scappano” i proprietari”, un caso di cronaca che sta facendo discutere a Barzio e in Valsassina.

Il sondaggio sarà attivo fino a giovedì 21 agosto. Invitiamo come sempre i nostri lettori a partecipare e a far sentire la propria voce su un tema che riguarda i tanti frequentatori della Valle.

