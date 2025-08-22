I PROMESSI SPOSI A PAGNONA: VIAGGIO TRA LE PAGINE E LA ‘MALAGIUSTIZIA’

PAGNONA – La Biblioteca di Pagnona ha ospitato un evento culturale dedicato ai Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, organizzato in collaborazione con l’associazione “I Promessi Sposi in Circolo. Lettura popolare”. Un incontro speciale che ha visto la lettura e il commento di cinque brani scelti del celebre romanzo, tutti legati da un tema comune: la malagiustizia.

Attraverso le parole degli attori e lettrici dell’associazione, il pubblico ha potuto riscoprire episodi noti dell’opera manzoniana sotto una luce nuova, riflettendo su quanto certi meccanismi di ingiustizia siano ancora attuali. I testi, letti con intensità e partecipazione, sono stati accompagnati da spiegazioni puntuali che hanno saputo coinvolgere anche i meno esperti, rendendo il pomeriggio accessibile e interessante per tutti.

“Un ringraziamento speciale va a Bruno Biagi e alle lettrici dell’associazione – hanno commentato gli organizzatori -, che hanno saputo catturare l’attenzione con passione e competenza, trasformando la lettura in un vero e proprio momento di condivisione culturale. Grazie di cuore a tutti i partecipanti e a chi ha reso possibile questo appuntamento: la cultura vive anche – e soprattutto – in questi momenti semplici ma profondi”.