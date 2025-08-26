CREMENO, LA LETTERA: “ASPETTIAMO ALTRI MORTI AL PONTE DELLA VITTORIA?”

Gentile Redazione di Valsassina News,
leggo l’ennesima notizia di un tentato suicidio dal ponte della Vittoria.
Siamo sempre in attesa delle risposte da parte delle Autorità preposte riguardo le misure di prevenzione promesse ormai da molti mesi e delle quali mai nulla si è saputo in concreto, nonostante le prime dichiarazioni e la spesa fatta per studi e progettazioni delle quali non si vede risultato.
Spero che Valsassina News, con l’autorità che ricopre, possa premere verso le Autorità preposte affinché finalmente si vedano risultati tesi a ridurre il pericolo legato alla facilità di gettarsi dall’alto del Ponte.
Forse le Autorità preposte non si rendono conto delle responsabilità che incombono loro, personalmente e moralmente, trattandosi di una situazione perfettamente conosciuta da tempo ed alla quale nulla è stato fatto per porre rimedio, nonostante le promesse.
Aspettiamo altri morti?
Rimango in attesa di una risposta da VN e dalle Autorità Preposte (cioè, se non sbaglio, dal sindaco di Cremeno, responsabile della cosa).
Un caro saluto e i miei complimenti per la Vostra attività.
Luigi da Milano
