CREMENO, LA LETTERA: “ASPETTIAMO ALTRI MORTI AL PONTE DELLA VITTORIA?”

Gentile Redazione di Valsassina News,

leggo l’ennesima notizia di un tentato suicidio dal ponte della Vittoria .

Siamo sempre in attesa delle risposte da parte delle Autorità preposte riguardo le misure di prevenzione promesse ormai da molti mesi e delle quali mai nulla si è saputo in concreto, nonostante le prime dichiarazioni e la spesa fatta per studi e progettazioni delle quali non si vede risultato.

Spero che Valsassina News, con l’autorità che ricopre, possa premere verso le Autorità preposte affinché finalmente si vedano risultati tesi a ridurre il pericolo legato alla facilità di gettarsi dall’alto del Ponte.

Forse le Autorità preposte non si rendono conto delle responsabilità che incombono loro, personalmente e moralmente, trattandosi di una situazione perfettamente conosciuta da tempo ed alla quale nulla è stato fatto per porre rimedio, nonostante le promesse.

Aspettiamo altri morti?

Rimango in attesa di una risposta da VN e dalle Autorità Preposte (cioè, se non sbaglio, dal sindaco di Cremeno, responsabile della cosa).

Un caro saluto e i miei complimenti per la Vostra attività.

Luigi da Milano

SUL TEMA PROPOSTO (DA VN):