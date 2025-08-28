ANCORA SU CREMENO: “PONTE DELLA VITTORIA, ATTENDIAMO GLI INTERVENTI”

Gentile Redazione di Valsassina News,

ho letto la risposta arrivata dal Sindaco di Cremeno sulla problematica del Ponte della Vittoria: ringrazio Voi ed il Sindaco Invernizzi per l’immediata risposta; ero ben sicuro che la Vostra voce sarebbe stata efficace presso le Istituzioni, e che il Sindaco di Cremeno non sarebbe stato insensibile ad un problema così grave, personale, umano e penale.

Dunque, grazie ad entrambi. Ora, attendiamo gli esiti delle inchieste annunciate dal Comune di Cremeno e che Voi di VN continuerete a monitorare, con lo spirito di evitare altri gesti estremi e delle quali continuerò a chiedere notizie, contando sul vostro aiuto.

Rimango in attesa di notizie assicuranti e Vi saluto con viva cordialità e gratitudine per quanto potrete fare.

Luigi da Milano

