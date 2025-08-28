ADDIO A DINO GRATTAROLA, EX STORICO TITOLARE DELL’OMONIMO MOBILIFICIO

CREMENO/MARGNO – Scomparso all’età di 89 anni Riccardo Grattarola – noto a tutti come Dino. Ex imprenditore, col fratello Giuseppe aveva ceduto nel 2008 la maggioranza del notissimo mobilificio di Cortenova che portava il nome della famiglia (azienda fallita nel 2013, rilevata da Pierantonio Valsecchi – nella foto a destra – già sindaco di Barzio).
Originario dell’Alta Valsassina, Grattarola risiedeva a Cremeno in via Volta. Il sindaco del paese dell’Altopiano Pier Luigi Invernizzi lo ricorda così: “Viene a mancare un grande imprenditore, una persona di spessore in Valsassina”.
–
I funerali si terranno sabato alle 10 del mattino a Margno, nella locale chiesa di San Bartolomeo.
RedCro