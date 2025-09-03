CAMBIO LAMPO ALLA GUIDA DELL’ICS DI CREMENO: SALA LASCIA A PEREGO

CREMENO – L’Ufficio Scolastico Regionale ha aggiornato l’elenco dei dirigenti scolastici reggenti, modificando la versione diffusa solamente due giorni prima. I cambi non sono del tutto inattesi, considerando che le assegnazioni dei reggenti sono spesso soggette a rinunce e nuove accettazioni.

Tra le variazioni spicca quella riguardante l’Istituto Comprensivo di Cremeno, inizialmente affidato alla ex dirigente del “Fiocchi” Jessica Sala. Tuttavia, la sua nomina ha avuto vita brevissima: nel giro di poche ore, è stata sostituita da Stefania Perego, già alla guida del liceo “Bertacchi” di Lecco.

RedScuo

