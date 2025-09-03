VENERDÌ 5 A INTROBIO LA 43ª EDIZIONE DI “CAMMINIAMO INSIEME”

INTROBIO – Venerdì 5 settembre, Introbio ospiterà la 43ª edizione della camminata benefica “Camminiamo insieme”, un evento ormai storico che, da undici anni, è anche dedicato al ricordo di Dario Busi. L’iniziativa è promossa dalla Cooperativa Le Grigne di Primaluna, in collaborazione con l’associazione Nordik Ski Valsassina e con il patrocinio del Comune di Introbio.

La giornata prenderà il via alle 17 con la celebrazione della messa presso la chiesa parrocchiale di Sant’Antonio Abate. In contemporanea, al PalaBaster, sarà possibile iscriversi alla camminata non competitiva.

Alle 18 partiranno i partecipanti, suddivisi su due tracciati: il percorso lungo di 7 km, quota di partecipazione 10 euro (incluso gadget), e il percorso breve: 3 km, costo 5 euro (con gadget incluso).

Alle 20 si terranno le premiazioni, seguite da una cena conviviale e intrattenimento musicale per concludere la serata in allegria.

RedInt