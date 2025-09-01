LETTERA: “RACCOLTA RIFIUTI A BARZIO, GLI OPERATORI NON DIFFERENZIANO”

BARZIO – Riceviamo e pubblichiamo una lettera inviata da una lettrice al sindaco di Barzio Andrea Ferrari, riguardo la raccolta differenziata nel comune. La lettrice segnala al municipio un comportamento scorretto degli addetti della ditta incaricata della raccolta, che non avrebbero differenziato i rifiuti.
Alla c.a. del sig. sindaco del Comune di Barzio, sig. Andrea Ferrari
La porto a conoscenza della disdicevole esperienza che ho registrato alle casette per la raccolta dei rifiuti differenziata a Barzio.
Mi trovavo con i miei sacchi di spazzatura differenziata, ritengo il giovedì 21 agosto verso le 10 (o venerdi 22), presso le casette di raccolta, in contemporanea con gli addetti alla raccolta presenti con il grosso camion.
Alla osservazione “devo mettere i sacchi nei vari raccoglitori, caricate anche questi?” mi è stato risposto “non differenzi i sacchi, tanto noi mettiamo tuttto assieme, vetro e quant’altro“.
E così è avvenuto dinnanzi a me.
Non necessitano penso dei commenti. La prego di intervenire sull’azienda responsabile del servizio, pagato dal Comune per attuare la raccolta differenziata, e possibilmente si eserciti un richiamo sugli operatori di quella mattina.
La domanda, in conclusione, che mi pongo è: si tratta di un episodio isolato?
Stamattina ho riferito l’accaduto al sig. Goretti presso gli Uffici del Comune.
Distinti saluti
Lettera firmata