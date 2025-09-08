MAGIA CELESTE SOPRA LA VALSASSINA: LA NOTTE DELLA “BLOOD MOON”

VALSASSINA – Ieri notte, la Valsassina si è fermata per ammirare uno spettacolo celeste raro e affascinante: l’eclissi lunare totale, conosciuta anche come “Blood Moon”. La luna, avvolta da un alone rosso intenso, ha dominato il cielo sopra le montagne, regalando emozioni e immagini indimenticabili.

In tutta la valle, dai paesi più alti come Premana e Pagnona fino alle zone più aperte come Introbio e Pasturo, moltissimi appassionati si sono radunati per osservare e fotografare il fenomeno. Tra loro, anche i partecipanti a diversi workshop fotografici e astronomici organizzati nei giorni precedenti, che hanno colto l’occasione per mettere in pratica quanto appreso. I social si sono riempiti di scatti spettacolari, trasformando la notte in un evento collettivo.

Un fenomeno che unisce scienza, natura e comunità

L’eclissi lunare si verifica quando la Terra si interpone tra il Sole e la Luna, proiettando la propria ombra sul satellite. La tonalità rossastra è causata dalla rifrazione della luce solare attraverso l’atmosfera terrestre, un effetto che rende ogni eclissi unica.

Ma oltre alla spiegazione scientifica, la “Blood Moon” ha assunto un significato quasi poetico: un momento di connessione tra cielo e terra, tra scienza e meraviglia, tra individui e comunità. In Valsassina, dove la natura è protagonista, questi eventi diventano parte del racconto collettivo.

Una valle sotto le stelle

Ieri notte, la Valsassina si è trasformata in un grande osservatorio a cielo aperto. E mentre la luna si tingeva di rosso, la valle si riempiva di occhi curiosi, silenzi rispettosi e scatti pieni di stupore. Un ricordo che resterà impresso nella memoria di chi c’era — e nelle fotografie che lo raccontano.

In finale, ecco alcuni scatti dei partecipanti ai workshop, testimonianza visiva di una notte che ha unito tecnica, passione e meraviglia sotto il cielo della nostra valle.

C.A.M.