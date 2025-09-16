ALLA SCOPERTA DELLA GEOLOGIA LOCALE CON L’ASSOCIAZIONE BALLABIO FUTURA

BALLABIO – Riprendono le serate culturali promosse dall’Associazione Ballabio Futura: il prossimo appuntamento promette di essere un vero e proprio viaggio nel tempo. Venerdì 3 ottobre alle 20.45, presso il Centro Polifunzionale al Parco Monte Due Mani, si terrà un incontro dal titolo “Geologia di Ballabio: Un viaggio nella storia delle nostre montagne lunga milioni di anni”.
Protagonista della serata sarà il geologo Tranquillo Doniselli, esperto conoscitore del territorio, che guiderà il pubblico alla scoperta delle origini geologiche delle montagne che circondano Ballabio …