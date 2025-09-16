CALCIO LECCO: UN PRIMATO DA CONFERMARE CONTRO IL TRENTO

LECCO – Dieci punti in quattro partite, frutto di tre vittorie e un pareggio. La Calcio Lecco non poteva cominciare meglio la stagione 2025/26 del campionato di Serie C. Un bottino che le consente di condividere ora la vetta con il Vicenza, a +1 su Brescia e Pergolettese.

Le vittorie di mister Valente e i suoi ragazzi sono arrivate contro Ospitaletto, Dolomiti Bellunesi e con l’Inter U23 nell’ultimo turno, mentre l’unico pari è stato ottenuto nella seconda giornata fuori casa contro la Triestina.