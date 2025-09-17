STA MEGLIO IL GIOVANE DI PAGNONA INFORTUNATO IN BICICLETTA A PREMANA

PAGNONA – Non destano preoccupazione le condizioni del 14enne di Pagnona che martedì pomeriggio è rimasto vittima di una caduta dalla bicicletta mentre si trovava lungo la SP67 a Premana. Era finito contro le ringhiere a lato della Strada Provinciale e non riusciva più a muoversi ma è riuscito a chiamare i soccorsi e ad allertare i parenti.

L’incidente in bicicletta ha fatto scattare l’allarme poco dopo le 15:30, con l’intervento sul posto dei soccorsi e il supporto dell’elisoccorso di AREU decollato da Bergamo. Mobilitata anche la Croce Rossa premanese con la sua ambulanza.

Il mezzo aereo attrezzato ha elitrasportato il giovane all’Ospedale Generale di Zona ‘Moriggia Pelascini’ di Gravedona ed Uniti; le condizioni del ferito, inizialmente classificate in “codice giallo” sono state successivamente derubricate a un meno preoccupante “verde“.

Dimesso dal nosocomio, oggi ha fatto ritorno a casa a Pagnona.

RedCro