GIOVEDÌ 25 LA PISTA CICLOPEDONALE IN CONSIGLIO A BARZIO

BARZIO – Giovedì 25 settembre alle 20:30, presso la sala consiliare di Palazzo Manzoni a Barzio, si terrà la seduta del consiglio comunale. Tra i punti all’ordine del giorno, due proposte meritano particolare attenzione per il loro impatto diretto sulla viabilità locale e sulla realizzazione della pista ciclopedonale della Valsassina.

Il punto 8 riguarda l’acquisizione gratuita e l’accorpamento al demanio stradale di porzioni di terreno e relative pertinenze, utilizzate da oltre vent’anni come spazi pubblici. L’operazione, prevista ai sensi dell’art. 31, commi 21 e 22 della legge 448/98, rappresenta un atto di regolarizzazione fondamentale: consente al Comune di consolidare la titolarità su aree già integrate nella rete viaria, garantendo maggiore sicurezza giuridica e funzionale per futuri interventi di manutenzione e sviluppo.

Il punto 9 segna un passo decisivo verso la realizzazione della pista ciclopedonale della Valsassina. Il consiglio sarà chiamato ad approvare l’acquisizione di aree catastali (mappali 597, 4990, 4991 – foglio 9, sezione BAR), con oneri interamente a carico della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera. Questo tratto interesserà il territorio di Barzio, collegando la zona della palestra comunale con la strada provinciale in direzione Cremeno.

Una volta completata questa fase, la prosecuzione del tracciato toccherà al Comune di Cremeno, chiamato a proseguire l’opera sul proprio territorio.

RedBar