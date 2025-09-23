BARZIO-MAGLAND. BANDA E COMITATO OSPITI ALLA FESTA DI SAINT MAURICE

BARZIO Entra nel vivo il gemellaggio tra le comunità di Barzio e Magland: nel fine settimana una folta delegazione barziese prenderà parte alla festa di San Maurizio per celebrare i 20 anni dalla firma del gemellaggio e riallacciare ufficialmente i rapporti di scambio tra i due paesi. Protagonista della due giorni sarà anche il Corpo Musicale Santa Cecilia di Barzio, ospite dell’Harmonie Municipale de Magland, due realtà legate da una lunga amicizia.
La trasferta sul versante francese del Monte Bianco segnerà il debutto del nuovo comitato gemellaggi, composto da rappresentanti delle associazioni e da privati cittadini ed al suo interno è stato nominato un direttivo. La carica di presidente è stata affidata a Gianrino Riva, Sergio Perego è il vice, Andrea Quatela segretario; fanno parte del direttivo anche i consiglieri Alessia Rosaria Corradini, Marika Bergamini ed Enrico Scandella. Completano il comitato di gestione Rosa Maria Cazzavacca, Matteo Selva, Giancarlo Camozzini, Giovanni Luigi Ferrari e il dipendente comunale responsabile del servizio cultura e turismo.

Il comitato affiancherà l’amministrazione nell’organizzazione degli scambi e delle iniziative. Ci sono già diverse proposte per il 2026, non solo per ricambiare l’ospitalità ma anche per riproporre quei momenti di fraternità che Barzio ha già conosciuto in passato e che sono fondamentali nell’istituto del gemellaggio.

Potrebbero interessarti questi articoli