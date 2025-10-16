RINGRAZIAMENTI DALLA RSA DI BARZIO: “IL VALORE DI UN DONO CONDIVISO”

La RSA Casa Sant’Antonio desidera esprimere la propria sincera gratitudine alla famiglia di una nostra Ospite, venuta a mancare, per la generosa donazione di una “sedia comoda”, di un turner e di un tritapastiglie professionale.



Sono strumenti semplici solo in apparenza, ma nella quotidianità di una RSA diventano preziosi alleati del comfort, della sicurezza e della dignità delle persone che accogliamo.

Un ringraziamento speciale va anche al gruppo di volontari della Protezione Civile di Cremeno, che con la loro sensibilità e attenzione hanno donato tre sedie comode per i nostri Ospiti.

Questi gesti, diversi ma uniti dallo stesso spirito, raccontano qualcosa di importante: che una comunità cresce davvero quando ognuno mette qualcosa di sé per il bene comune. Ogni dono, piccolo o grande, contribuisce a costruire una RSA Casa Sant’Antonio sempre più accogliente, operativa e attenta ai bisogni reali di chi la abita.

Ringraziamo di cuore tutti coloro che, con la loro presenza e il loro sostegno, continuano a credere che il prendersi cura è un cammino condiviso, fatto di mani che si tendono, strumenti che facilitano e pensieri che diventano azioni di bene.

Ogni dono racconta un legame che continua oltre la presenza fisica, un modo silenzioso e profondo per dire: “ci siete ancora, nelle cose belle che restano”.

Con gratitudine

Veronica Bonicalzi

Direttrice di struttura

Rsa Casa Sant’Antonio

Barzio

e

Lo staff di Casa Sant’Antonio

–